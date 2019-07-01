Где недорого остановиться за границей, выяснили эксперты

Самый бюджетный отдых можно спланировать на Бали, в Турции, Таиланде, Болгарии и Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

По данным экспертов онлайн-сервиса Ostrovok.ru до двух тысяч рублей в сутки можно будет забронировать трехзвездочный отель на Бали в курортных городах Семиньяк и Куте. Он обойдется в 1800 рублей за двухместный номер.

В 2000 рублей в сутки обойдется отель в Таиланде в Паттайе и турецком Кемере.

В Минске и Ереване цена за ночь выйдет в среднем 3500-3600 рублей, а за 3900 можно поселиться в греческих Салониках.

Сутки в Будапеште будут стоить 4100, в Риге — 4300, на Мальте – 4400 рублей.

Прага и север Италии, Турин обойдутся в 4600 рублей за ночь, а за 4800 можно переночевать в Кракове.

Ранее были названы самые дешевые туры на море.