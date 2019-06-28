Dow Jones зафиксировал лучший с 1938 года июнь

Основные американские фондовые индексы выросли на фоне саммита G20 в Осаке. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, для Dow Jones июнь стал лучшим с 1938 года — со времени Великой депрессии.

Уточняется, что промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,28%, до 26599,96 пункта.

При этом, в общем, данный индекс поднялся на 7,2%, что стало лучшим для него показателем за последние 80 лет.

Ранее сообщалось, что биржи США закрылись в «красной» зоне.