Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
По итогам заседания рабочей группы Госсовета Крымской республики была подсчитана сумма ущерба, понесенного Крымом, когда он находился в составе Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей.
Отмечается, что показатель ВВП по состоянию на 1991 и 2013 годы был взят за основу этого анализа.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму за 25 лет нахождения в ее составе.
Он отмечал, что подсчет ущерба, понесенного Крымом, может стать грустной статистикой для киевских властей.