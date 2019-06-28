Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

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По итогам заседания рабочей группы Госсовета Крымской республики была подсчитана сумма ущерба, понесенного Крымом, когда он находился в составе Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей.

Отмечается, что показатель ВВП по состоянию на 1991 и 2013 годы был взят за основу этого анализа.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму за 25 лет нахождения в ее составе.

Он отмечал, что подсчет ущерба, понесенного Крымом, может стать грустной статистикой для киевских властей.