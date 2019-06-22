Авиакомпаниям Грузии запретили летать в РФ

Россия запретила грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты на территорию страны, сообщает ТАСС.

О запрете, который вступит в силу 8 июля, говорится в сообщении Минтранса.

В ведомстве отметили, что возобновление полетов станет невозможным до достижения определенного уровня авиабезопасности.

Кроме того, Минтранс сообщил о существовании просроченной задолженности грузинской стороны перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Сумма долга за аэронавигационную деятельность составляет около $793 тыс.

В то же время, авиационные власти РФ заявили о готовности к диалогу с Грузией.