НТВ опубликовал детали по новому делу против Ходорковского

Советник генпрокурора России Салават Каримов заявил, что бизнесмен Михаил Ходорковский в 90-х годах получил контроль над государственным ЮКОСом, перечислив в частном порядке руководству компании $250 млн. Об этом говорится в расследовании НТВ.

По версии следствия, деньги были перечислены на офшорные счета первого директора ЮКОСа Сергея Муравленко, первого вице-президента Виктора Казакова, вице-президента Виктора Иваненко и одного из учредителей компании Юрия Голубева.

Каримов добавил, что по итогам государственного инвестиционного конкурса в декабре 1995 года 33% акций ЮКОСа были проданы «по бросовой цене» — за $9 млн.

При этом Муравленко в ответ на вопрос НТВ назвал «глупостью» утверждения о том, что он получил деньги от Ходорковского.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России ведет новое расследование по ЮКОСу.