Названы правила выбора качественного мороженого

В Роскачестве рассказали, как выбрать качественное мороженое. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, продукт должен поступать в продажу закаленным. В связи с этим достаточно отколоть кусочек от мороженого, чтобы узнать его качество.

Если продукт хорошо колется, значит перед вами хорошее мороженое. В то же время, если на продукте видны кристаллики льда, это значит, что мороженое повторно замораживали, что, в свою очередь, неприятным образом влияет на его вкус.

Кроме того, в организации отметили, что наличие стабилизаторов в продукте является нормальным, так как они позволяют удерживать его форму и при этом не влияют на качество продукта.

Ранее сообщалось, что «Роскачество» проверило молочную продукцию с заменителями жира.