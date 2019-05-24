Вице-премьеры РФ и Белоруссии договорились об оценке ущерба из-за грязной нефти
Пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов сообщил, что вице-премьеры России и Белоруссии Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко подписали протокол по обсуждению вопросов в нефтяной сфере, передает РИА «Новости».
Козак и Ляшенко 24 мая провели переговоры в подмосковных Горках.
«Козак и Ляшенко подписали протокол по обсуждению вопроса сотрудничества в нефтяной сфере», — сказал Осипов.
В протоколе содержится поручение рабочей группе выработать до 29 мая решение по дополнительным поставкам нефти на белорусский «Нафтан» объемом до 200 тыс. тонн.
Кроме того, вице-премьеры поручили до 10 июня разработать методику оценки ущерба Белоруссии, который был нанесен стране из-за поставок загрязненной нефти из России.
Ранее в Кремле оценили последствия ситуации с «грязной» нефтью.