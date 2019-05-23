Набиуллина раскритиковала идею запретить микрофинансирование в России
Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина прокомментировала идею запретить микрофинансирование, передает РИА «Новости».
По ее словам, подобный запрет недопустим, поскольку в этом случае люди окажутся в руках нелегальных кредиторов. Оно заметила, что ЦБ понимает, что россияне прибегают к микрозаймам, чтобы поддержать уровень потребления от зарплаты до зарплаты.
«Мы ужесточаем регулирование, выводим с рынка, продолжаем выводить недобросовестных игроков, что называется, слабых игроков, по закону ограничиваем стоимость микрозайма», — сказала Набиуллина.
Ранее сообщалось, что ЦБ готов обсудить выпуск криптовалюты с привязкой к золоту.