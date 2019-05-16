Козак сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе»

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что юристов не включают в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», так как страны рассчитывают на компромисс. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам встречи с белорусским коллегой Игорем Ляшенко Козак сообщил, что спор между странами не юридический.

При этом он отметил, что «без дискуссий не обойдется», но выразил уверенность, что компромисс будет найден.

«Мы найдем компромисс. Технические специалисты, которые должны оценить последствия, и финансисты-экономисты», — сказал Козак.

Проблема с качеством нефть в «Дружбе», поступающей из России, возникла в апреле.