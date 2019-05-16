Росавиация запросила у МАК результаты испытаний SSJ 100

Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) данные о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявили в ведомстве, в связи с публикациями в СМИ Росавиация запросила «исчерпывающую документацию по результатам сертификационных испытаний самолета «Сухой Суперджет» RRJ-95».

Ранее главу Минпроторга спросили про про сокращение производства SSJ-100 после трагедии в Шереметьево.

Внимание к российским лайнерам SSJ 100 приковано после ЧП 5 мая в аэропорту Шереметьево, где в результате возгорания самолета погиб 41 человек.