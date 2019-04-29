В Сербии заявили о двойных стандартах Запада при поставках газа из России
Глава сербского МИДа Ивица Дачич заявил, что западные страны применяют к Сербии «двойные стандарты», в том числе в вопросах поставки газа из России. Об этом сообщает RT.
По словам Дачича, Белград устойчив к давлению, которое оказывается со стороны Запада.
«Германии и североевропейским странам можно использовать газ, идущий по «Северному потоку», а вот сербам российский газ покупать не следует — он же негативно на них влияет», — сказал Дачич.
Он подчеркнул, что Сербия постоянно сталкивается с таким подходом.
Ранее в Сербии признали Необходимость сотрудничества с НАТО.