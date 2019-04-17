Налоговая нагрузка в России не будет расти шесть лет, заверил Медведев

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Государственной думе заверил, что налоговая нагрузка в России не будет увеличиваться на протяжении следующих шести лет.

По его словам, правительство по данному вопросу приняло «принципиальное решение».

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«Мы приняли принципиальное решение — в ближайшие шесть лет налоговую нагрузку не увеличивать», — сказал Медведев.

Ранее Медведев назвал главные вызовы экономике России.

Премьер Дмитрий Медведев в Госдуме подводит итоги работы своего кабинета в 2018 году. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления главы правительства.