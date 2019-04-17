Некоторые просто выживают: Медведев рассказал о бедности россиян

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госдуме рассказал о борьбе с бедностью в России.

«Многим людям трудно, некоторые просто выживают», — отметил премьер.

По его словам, в России 19 млн бедных. В результате усилий правительства, количество бедных уменьшилось на 400 тыс. человек.

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Премьер отметил, что это цифра «не та, которую всем бы хотелось».

По его словам, па преодоление бедности направленна вся работа в социальном блоке правительства.

Премьер Дмитрий Медведев в Госдуме подводит итоги работы своего кабинета в 2018 году. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления главы правительства.