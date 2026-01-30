Чемпион Australian Open назвал фаворита в женском финале

Знаменитый в прошлом теннисист, победитель Открытого чемпионата Австралии в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем женском финале турнира, в котором встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии и представляющая Казахстан Елена Рыбакина.

«Я посмотрел полуфиналы. Не отдавал в финале предпочтения никому, но после полуфиналов где-то, может быть, поменял свое мнение. Соболенко произвела на меня более сильное впечатление, и она, на мой взгляд, является фаворитом. Но так, чтобы отдать ей какое-то решающее преимущество заранее, я не готов. Просто Рыбакина показала, что психологически она очень устойчива в таких матчах. А Соболено именно финалы играла не так здорово до этого. Но это было в прошлом, до того как в ее команду летом вошел Макс Мирный. Он дал Арине необходимую уверенность, и она прибавила в игре с лета, она прибавила в концовке, именно в завершении. Поэтому мне кажется, что Соболенко сейчас немножко другая, она интересная по игре, но я не буду давать кому-то прямо преимущества. Буду ждать красивого матча, и посмотрим, как обе девушки справятся с психологическим давлением. Мне кажется, на этих скоростях будет иметь очень много значения, насколько стабильно они сыграют», — подчеркнул специалист.

Соболенко и Рыбакина встречались на уровне WTA-тура 16 раз, и преимущество по личным встречам 9-7 в пользу белорусской теннисистки. При этом в четырех поединках в 2005 году они одержали друг над другом по две победы.

Ранее Новак Джокович установил два исторических рекорда .