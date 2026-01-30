Размер шрифта
МИД РФ прокомментировал снятие надписи на русском с монумента «Родина-мать» в Киеве

Захарова: киевские власти сняли буквы с военного мемориала себе на эпитафию
Сергей Гунеев/РИА Новости

Украинские власти демонтировали надпись на русском языке с монумента «Родина-мать» в Киеве, сочтя ее пропагандистской. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Убранная фраза гласила: «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны». По мнению Захаровой, такое решение объясняется идеологическими причинами.

«Видимо, себе на эпитафию букв не хватало», — написала дипломат.

Надпись демонтировали в скульптурной галерее «Герои фронта и тыла», расположенной в Музее истории Украины во Второй мировой войне. Как сообщили на странице музея в соцсетях, фраза «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны» была удалена как «идеологический маркер советского режима». По данным украинского издания «Страна», табличку сбивал молотком лично директор музея, а решение связано с проводимой властями политикой «деколонизации».

Музей был открыт в Киеве в октябре 1974 года к 30-летию освобождения УССР от немецко-фашистских захватчиков. В 2015 году он получил нынешнее название, а в последние годы в нём неоднократно проводились изменения экспозиции, связанные с пересмотром исторической памяти.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что Дональд Трамп удивился запретам на все русское на Украине.
 
