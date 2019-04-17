Медведев назвал задачи правительства «особенными»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Госудме назвал задачи правительства, поставленные в 2018 году «особенными по масштабу».

«Одним из основных инструментов стали национальные проекты. Они в каком-то смысле такой «чертеж» будущей России», — сказал глава правительства.

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Медведев напомнил, что речь идет о девяти национальных целях развития, поставленных в майском указе, и 12 нацпроектов с объемом финансирования в размере почти 26 трлн рублей.

Премьер Дмитрий Медведев в Госдуме подводит итоги работы своего кабинета в 2018 году. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления главы правительства.