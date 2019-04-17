Глава «Нафтогаза» счел вероятной полную остановку транзита российского газа

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Главный исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Коболев допускает, что транзит газа Россией через украинскую территорию может быть полностью приостановлен, передает ТСН.

Во время интервью главе «Нафтогаза» был задан вопрос о том, может ли транзит российского газа через Украину быть полностью приостановлен.

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«Да, я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор. Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу», — ответил Коболев.

Также он обвинил Россию в попытках устроить «очередной газовый кризис». В связи с этим глава «Нафтогаза» подчеркнул важность подготовки Украины к предстоящей зиме и указал на необходимость создать дополнительные запасы газа.

Ранее в Киеве раскрыли план на случай остановки транзита российского газа.