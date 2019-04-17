Глава «Нафтогаза» счел вероятной полную остановку транзита российского газа
Главный исполнительный директор «Нафтогаза» Андрей Коболев допускает, что транзит газа Россией через украинскую территорию может быть полностью приостановлен, передает ТСН.
Во время интервью главе «Нафтогаза» был задан вопрос о том, может ли транзит российского газа через Украину быть полностью приостановлен.
«Да, я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор. Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы пошантажировать Европу», — ответил Коболев.
Также он обвинил Россию в попытках устроить «очередной газовый кризис». В связи с этим глава «Нафтогаза» подчеркнул важность подготовки Украины к предстоящей зиме и указал на необходимость создать дополнительные запасы газа.
Ранее в Киеве раскрыли план на случай остановки транзита российского газа.