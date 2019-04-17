«Детские игры»: власти Крыма о требовании Гааги выплатить компенсацию Украине

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что обращение украинской компании «Укрнафта» в международный арбитраж в Гааге с требованием взыскать компенсацию с России за убытки, понесенные после присоединения Крыма, является «детскими играми». Слова политика передает РИА «Новости».

Фикс заверил, что крымские власти подобные судебные процессы «совершенно не беспокоят», а обращение Украины в международный арбитраж говорит о «несостоятельности и неподготовленности» украинской стороны.

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Также политик заверил, что Украина якобы 23 года не вкладывала средства в развитие экономики, соцсферы и инфраструктуры Крыма.

Ранее сообщалось, что арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн. Россия в свою очередь заявила, что это требование выполнять не собирается.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.