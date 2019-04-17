СМИ: Дерипаска согласился снизить долю в «Группе ГАЗ»

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска намерен снизить свою долю в «Группе ГАЗ» аналогично тому, как он поступил с En+, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, соответствующее заявление Дерипаска сделал во время посещения завода в Нижнем Новгороде.

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«Да, как это было сделано [с] с En+», — сказал Дерписка, когда его спросили, намерен ли он снизить свою долю в «Группе ГАЗ».

Бизнесмен подчеркнул, что у «Группы ГАЗ» нет возможности продолжать свою деятельность под американскими санкциями — многие поставщики отказались работать с компанией из-за риска попасть под санкции США.

Когда Дерипаска проведет операции с ценными бумагами не уточняется.

В январе нынешнего года минфин США снял санкции с «Русала» и En+ в ответ на то, что Дерипаска снизил свою долю в этих компаниях.