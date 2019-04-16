Белорусские компании проверят на незаконные поставки продукции в Россию
Россельхознадзор обратился к Федеральной налоговой службе (ФНС) России с просьбой проверить 36 белорусских компаний, которые осуществляют незаконные поставки своей продукции в российское государство. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства.
Как отмечается, эти компании поставляют продукцию в Россию под видом транзита в Казахстан и Киргизию.
Уточняется, что руководитель одной из компании Белоруссии сообщил, что его организация перегружается в Москве при поставках продукции в Казахстан. Эти слова были выложены в публичный доступ и стали основанием для просьбы Россельхознадзора. Согласно правилам, Белоруссия обязана информировать российское ведомство о перегрузке транзитных товаров, иначе транзит считается нелегальным.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс пресечь «серый» транзит из Белоруссии.