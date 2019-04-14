МИД Японии призвал Китай ужесточить контроль над санкциями против КНДР

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио надеется на ужесточение контроля со стороны Китая над выполнением санкций в отношении Северной Кореи. Об этом он сказал в интервью газете The Financial Times.

Глава японского МИДа добавил, что ужесточение контроля необходимо, так как северокорейские суда продолжают получать товары и природные ресурсы благодаря перегрузке с других иностранных кораблей в открытом море.

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«Происходит очень много перегрузок с одного судна на другое, благодаря чему Северная Корея приобретает нефть и продает уголь. В этом участвуют северокорейские корабли, а также корабли ряда других стран», — сказал Коно.

Он также отметил, что в санкциях против КНДР в настоящее время полно лазеек, и призвал поддерживать экономическое давление на Пхеньян до полного завершения денулеаризации Корейского полуострова.

Ранее Reuters сообщил, что российский танкер в обход санкций поставлял нефть в КНДР.