Официальный курс евро снизился до 72,66 рубля

Официальный курс евро на пятницу, 12 апреля, снизился на 29,09 копейки — до 72,6551 рубля. Это следует из данных Банка России.

Курс доллара упал на 33,82 копейки, составив 64,3991 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 31,69 копейки до 68,1143 рубля.

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Ранее сообщалось, что официальный курс евро снизился до 72,95 рубля.

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