Володин и Матвиенко предлагают льготы по НДФЛ к ипотечным каникулами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко разработали проект об освобождении от подоходного налога материальной выгоды, получаемой гражданами от ипотечных каникул, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

«Предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на ипотечные каникулы, от уплаты налога на доходы физических лиц при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе «ипотечных каникул», — говорится в пояснительной записке.

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Отмечается, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Поправка разработана к рассмотрению во втором чтении проекта об ипотечных каникулах для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах.