В Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX

<img src="//img.gazeta.ru/files3/158/12249158/RTX6R1CX-pic905-895x505-68444.jpg">

В американской корпорации Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX почти на одну пятую, пишет The Wall Street Journal.

В корпорации заявили, что к середине апреля сократят количество выпуска самого продаваемого до этого самолета.

Уточняется, что количество самолетов будет уменьшено почти на на одну пятую.

Реклама

Кроме того, планируется собрать специальный комитет, который будет заниматься разработкой новых самолетов.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали новую версию крушения Boeing в Эфиопии.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX.