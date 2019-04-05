Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

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Российским семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

По мнению правительства, изменение программы госсубсидирования ипотечной ставки может повысить спрос на льготные кредиты.

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До этого ипотеку под 6% выдавали на три, пять и восемь лет, уточняет издание. Считается, что именно ограниченный срок действия льготной ставки делал программу невостребованной.

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.