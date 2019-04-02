В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, этот вопрос относится к повестке двухсторонних переговоров между государствами. Во время встречи в Сочи президенты стран его обсуждали.

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«Этот вопрос находится в проработке, мы в свое время сделаем соответствующее заявление на этот счет», — сказал Песков.

Ранее первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит.