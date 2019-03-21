Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, передает РИА «Новости».
Ко второму чтению законопроекта была предложена поправку, которая предусматривает единую методику расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам.
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Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит законопроект 27 марта.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) позволяет начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума уже в мае.