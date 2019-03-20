ЦБ выявил 168 финансовых пирамид за прошлый год

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил, что Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, передает ТАСС.

При этом, по его словам, годом ранее было выявлено 137 финансовых пирамид. Увеличение число выявленных пирамид Лях объяснил открытием в Краснодаре и Хабаровске хабов — специальных центров по борьбе с такими финансовыми махинациями.

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Отмечается, что в настоящее время регулятор оценивает ущерб, нанесенный их деятельностью.

Ранее ЦБ отчитался об обнаружении 600 организаций с признаками финансовой пирамиды с 2015 по 2018 годы.