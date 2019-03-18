СК проводит обыски у производителя кваса «Никола»

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у компании-производителя кваса «Никола» в Великом Новгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Обыски проходят в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.

Дело возбуждено по факту неуплаты налогов на 26 млн рублей руководством компании «Дека», производящей пиво, медовуху, квас и безалкогольные напитки, сообщили в СК. По версии следствия, руководство компании подавало декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

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«Следователи провели обыски на предприятии, изъяли необходимую документацию», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и ФНС проводят обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра».