Глава МИД ФРГ увидел «сигнал разума» в голосовании парламента Британии по Brexit

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Глава немецкого МИДа Хайко Маас отреагировал на голосование парламента Великобритании по поводу Brexit без сделки. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, голосование показало, что большинство выступает против отсутствия сделки.

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«Из Лондона поступил сигнал разума», — заявил Маас.

Он подчеркнул, что отсутствие сделки не отвечает интересам ни одной из сторон.

Ранее парламент Британии проголосовал против выхода страны из ЕС без достижения сделки с Евросоюзом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила британских парламентариев, что страна по-прежнему может покинуть ЕС без соглашения 29 марта 2019 года.