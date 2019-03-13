Совфед отклонил закон о запрете хостелов

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Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях, передает РИА «Новости».

По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, сенаторы в целом поддерживают закон, но выступают против его немедленного вступления в силу.

«Мы не оспариваем необходимость его принятия, но только с 1 января 2020 года, чтобы дать возможность цивилизованно закрыть бизнес», — отметила Матвиенко.

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Ранее сообщалось, что в России запретили хостелы в жилых помещениях.

Согласно принятому Госдумой закону, размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только в том случае, если оно будет переведено в нежилой фонд. При этом они должны быть оснащены специальным оборудованием, которое обеспечивает безопасность, шумоизоляцию и т.д.