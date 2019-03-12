Лавров напомнил Помпео о «международном праве» из-за обвинений в адрес «Роснефти»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что «Роснефть» покупает нефть у Венесуэлы в обход американских санкций, не соотносятся с «международным правом». Слова Лаврова передает РИА «Новости».
«Это как с международным правом сочетается? Да никак», — сказал Лавров.
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Данное заявление министр сделал на встрече со своей австрийским коллегой Карин Кнайсль.
Ранее Помпео обвинил компанию «Роснефть» в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции.