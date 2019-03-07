«Врете, сволочи»: в «Газпроме» назвали «полным аутом» ситуацию с газопроводом в Ленобласти
Член правления «Газпрома» Сергей Прозоров жестко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в Приозерске. Об этом сообщает портал 47.News.
Портал опубликовал запись с закрытого совещания, где Прозоров не скупится на эпитеты для подчиненных, «самый ласковый из которых «врали»», отмечает СМИ.
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«Ну, Приозерск — это полный аут», — говорит Прозоров.
«Почему вас всех не разбудила мина замедленного действия?», — задается вопросом ПРозоров, отмечая, что по всем объектам нет строительного контроля.
Ранее прокуратура Ленобласти возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. при строительстве газопровода к Приозерску.