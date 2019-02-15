Суд арестовал инвестиционного директора Baring Vostok

Басманный суд Москвы арестовал инвестиционного директора Baring Vostok Capital Partners Ивана Зюзина по делу о хищении у банка «Восточный», сообщает РИА «Новости».

Зюзина заключили под стражу до 13 апреля.

Таким образом, суд отклонил ходатайство его адвоката, который просил поместить его под домашний арест, чтобы он мог проводить время со своими четырьмя детьми, или отпустить под залог 5 млн рублей, которые за него готова была внести компания.

Ранее сообщалось, что по делу о хищении 2,5 млрд у банка «Восточный» арестован гражданин Франции. Также названа причина задержания основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви.