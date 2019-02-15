Песков высказался о задержании основателя инвесткомпании Baring Vostok

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о задержании в Москве основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, который является гражданином США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что не обладает информацией о случившемся.

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«Нет, не в курсе», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok. Вместе с ним были задержаны пять человек по делу о крупном мошенничестве.

По данным на сайте Центробанка, Калви принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящего в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.

Компания Baring Vostok Capital Partners, занимающаяся инвестициями в Россию и СНГ, была основана Майклом Калви в 1994 году.