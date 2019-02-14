Голикова назвала самый бедный регион

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Республику Тыва регионом с самым высоким показателем уровня бедности. Об этом она заявила на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, здесь речь идет, в том числе о «детской бедности», когда семьи живут на социальные пособия. Согласно приведенным данным, в 2017 году уровень бедности в регионе наблюдался на уровне 41,5%. В 2018 года, согласно представленной презентации, следует уменьшение этого показателя. При этом к 2024 году регион должен снизить уровень бедности до 10%, следует из данных графика.

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Между тем, в Белгородской области бедность зафиксирована на уровне 7,9%, к 2024 году планируется достичь показателя 4,6%.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу по снижению бедности в целом по стране в два раза. В России в 2017 году бедность была на уровне 13,2%. К 2024 году необходимо снизить вдвое — до 6,6%, привела данные Голикова.

В конце января сообщалось, что реальные доходы населения России продолжают падать пятый год подряд.