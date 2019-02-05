В Раде предложили простить украинцам миллиардные долги за ЖКХ

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Депутаты Верховной рады Украины, члены «Оппозиционной платформы – за жизнь» Наталья Королевская, Юрий Бойко и Вадим Рабинович, опубликовали законопроект, который предусматривает списание долгов жителей страны за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт парламента.

В записке к законопроекту говорится, что по состоянию на 1 января 2019 года украинцы накопили 26,4 млрд гривен (более $958 млн) долгов за газ. За тепло жители страны не выплатили 16,7 млрд гривен (более $600 млн), а за электроэнергию — 4,8 млрд гривен (около $174 млн).

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Авторы законопроекта сочли, что жителей Украины следует освободить от уплаты этих задолженностей из-за «несоответствия темпов роста цен на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг и уровня доходов населения».

Ранее сообщалось, что высокие тарифы на тепло вынудили киевлян греться кирпичами.