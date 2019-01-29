Песков прокомментировал санкции США против венесуэльской PDVSA

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции США против Венесуэлы и нефтяной госкомпании PDVSA незаконны, передает РИА «Новости».

По его словам, Москва будет защищать в рамках международного права свои интересы в латиноамериканской стране.

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«Мы считаем это (санкции. — «Газета.Ru») чаще всего проявлениями недобросовестной конкуренции, в данном случае это продолжающаяся линия, ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», — сказал Песков.

При этом в настоящее время Россия оценивает риски для себя, связанные с американскими санкциями в отношении Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против венесуэльской PDVSA. При этом глава американского минфина Стивен Мнучин объяснил санкции против Венесуэлы заботой о народе страны.