«Роснефть» выходит на рынок Ливана

«Роснефть» в четверг объявила о договоренности с Министерством энергетики и водных ресурсов Ливана, касающуюся получения в операционное управление терминал по хранению нефтепродуктов во втором по величине городе страны Триполи.

Документ будет действовать 20 лет. НК также проведет реконструкцию и расширение терминала.

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По данным минэнерго Ливана, общий обьем резервуарного парка терминала составляет 430 тысяч кубометров. Они рассчитаны на хранение бензина, газойля, керосина и мазута.

«Терминал будет использоваться как самой компанией, так и ее партнерами для хранения и перевалки импортируемых в Ливан нефтепродуктов», - отметил представитель «Роснефти».

«Договоренность позволит «Роснефти» укрепить свое присутствие в регионе и повысить эффективность действующих интегральных производственно-сбытовых цепочек, а также будет способствовать развитию международного трейдинга компании», - заявил глава НК Игорь Сечин.

«Мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества с Ливаном и реализацию ряда других возможных проектов в нефтегазовом секторе этой страны», – отметил он.

Развитие трейдингового бизнеса является одним из приоритетов «Роснефти», о чем компания говорила уже не раз. Нефтяной гигант за последние пять лет увеличил объем экспорта нефти и нефтепродуктов в страны ближнего и дальнего зарубежья почти на 30% - по итогам 2017 года в страны ближнего и дальнего зарубежья было поставлено 121,8 млн тонн нефти и 70,2 млн тонн нефтепродуктов.

Ближневосточный регион является стратегическим направлением развития для «Роснефти» за рубежом.