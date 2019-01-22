«Дочка» «Газпрома» назвала общую сумму долгов жителей Чечни за газ

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Общая задолженность населения Чечни за газ перед «Газпромом» на 1 декабря 2018 года составляет 13,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте «Газпром межрегионгаза».

Отмечается, что размер задолженности населения Чеченской республики с 2007 по 2015 год составлял 9,3 млрд руб, а с 2015 по 2018 он увеличился до 13,2 млрд руб.

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Кроме того, в организации подтвердили сумму долгов населения, которую суд Грозного постановил списать как «безнадежную к взысканию» в размере 9 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в «дочке» «Газпрома» назвали сумму списанных в Чечне долгов.