Глава «Нафтогаза» назвал главную задачу Украины на встрече по газу

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Глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что главная задача компании на встрече с ЕС и Россией по газу заключается в сохранении транзита газа через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сохранение транзита газа является «главным заданием» для Украины.

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Он также добавил, что украинская сторона намерена получить контракт, который будет соответствовать «нормам европейского права».

Однако, Коболев не стал раскрывать свою позицию относительно того, какое решение устроит «Нафтогаз».

Ранее сообщалось, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович встретится с представителями России и Украины перед трехсторонней встречей по газу.