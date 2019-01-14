В России за год снизилось количество официально безработных

Количество официально безработных россиян за год снизилось на 9,8% и по состоянию на 9 января составило 694,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 770,3 тыс. человек», — добавили в ведомстве.

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Отмечается, что за год уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,91% от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет.

«Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц и по сравнению с аналогичной датой 2018 года увеличилось на 110 тыс. единиц», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать безработных за неуплату взносов.