На Украине вдвое уменьшили пенсии и прожиточный минимум

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Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что за последние пять лет пенсии и прожиточный минимум уменьшились более чем в два раза. Об этом сообщается на сайте движения.

Согласно его подсчетам, с 2013 года минимальная пенсия сократилась с $118,8 до $53,2, т.е. в 2,2 раза. Это же касается и прожиточного минимума, который уменьшился с $147,2 до $65,9. Медведчук отметил, что стоимость газа при этом увеличилась в 11,8 раз. Он не уточнил, какие данные использовал для этих расчетов.

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович заявил, что повышением цен на отопление украинские власти «убивают» пенсионеров.