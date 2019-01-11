В Госдуме захотели приравнять системы нагревания табака к сигаретам

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Минздрав с предложением запретить системы нагревания табака, а также приравнять их к сигаретам. Об этом сообщает RT.

По его мнению, популярность таких систем растет, и ими часто интересуются молодые люди. При их использовании табак не горит, но, как и в обычных сигаретах, выделяются химические вещества. Кроме того, устройства находятся в открытой продаже, их рекламируют, из-за чего может возникнуть впечатление, что они безопасны для человека.

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«В связи с этим считаю необходимым запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять подобные устройства к обычным сигаретам, убрав их с витрин магазинов», — говорится в тексте заявления.

Чернышов добавил, что при продаже такие системы должны размещаться за специальной шторкой. Эти миры позволят снизить угрозу их распространения.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай подтвердил, что Минздрав рассматривает возможность последовательного выведения табака с российского рынка.