Путин и Пашинян не договорились по цене на газ

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не было найдено окончательного решения по цене на газ. Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке.

«Решение по теме газа нет, и обсуждения по газу продолжатся в рабочем порядке», — сказал Пашинян.

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Он также отметил, что стороны понимают, что этот вопрос «чувствительный» и выразил надежду, что переговоры по газу пройдут без «нежелательных процессов».

Ранее Пашинян рассказал о желании сотрудничать с Россией по всем направлениям.