Водоканал Первоуральска уличили в загрязнении реки вредными веществами

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура уличила Водоканал Первоуральска в загрязнении реки Чусовая. Об этом сообщает «Уралинформ».

Отмечается, что очистные сооружения в поселке Крылосово в 2018 году сбрасывали в реку стоки, в которых в семь раз превышена допустимая концентрация аммонийного азота, в 2,6 раза -— нитритов, в 5,6 раза — фосфатов.

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Водоканал принял меры по исправлению ситуации, однако предприятие и его директор были оштрафованы на 30 тыс. и 3 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Сочи на побережье нашли погибших от загрязнения мазутом птиц.