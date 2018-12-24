Министр финансов США поговорил с банкирами и решил созвать «кризисную команду»

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Министр финансов США Стивен Мнучин провел переговоры с крупнейшими американскими банкирами, а также готовится провести заседание группы, которую часто называют «Командой по защите от экономических кризисов». Об этом сообщает Reuters.

В твиттре Мнучина отмечается, что министр провел переговоры с исполнительными директорами шести крупнейших банков США. В заявлении минфина подчеркивается, что банкиры не сообщили Мнучину о каких-либо экономических проблемах.

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При этом в документе указывается, что во вторник, 25 декабря, Мнучин проведет встречу президентской рабочей группы, которая занимается предотвращением экономических кризисов.

Ранее Мнучин прокомментировал «планы Трампа» уволить главу ФРС.