В конгрессе США согласились выделить $5,7 млрд на стену на границе с Мексикой

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Палата представителей Конгресса США приняла проект резолюции о временном бюджете, включив туда в том числе расходы на постройку стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает ТАСС.

За принятие документа высказались 217 конгрессменов, 185 были против.

Ранее законопроект о временном бюджете был одобрен сенатом США, однако в нем не были заложены средства на стену. Теперь сенату предстоит рассмотреть новую резолюцию. В случае одобрения новая инициатива будет направлена на подпись президенту США Дональду Трампу.