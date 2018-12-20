Глава Ростовской области Голубев рассказал о главной экономической цели региона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с ежегодным инвестиционным посланием бизнесу, в котором подчеркнул в ряду приоритетов региона не только развитие бизнеса, но и инвестиции в человеческий капитал.

«Президент России определил девять национальных целей развития страны до 2024 года. Мы на уровне региона сформировали Стратегию развития до 2030 года. Круг поставленных задач амбициозен и очень широк», — сказал Голубев.

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Губернатор отметил, что все девять национальных целей, определенных президентом страны, связаны с человеком. В их числе и макроэкономическая стабильность, и снижение уровня бедности, и увеличение продолжительности жизни россиян. Главный приоритет стратегии развития области — тоже человек и инвестиции в человеческий капитал, отметил губернатор.

Согласно прогнозам, валовой региональный продукт в 2018 году достигнет 1,4 трлн рублей.

В следующем году местным властям, в частности, поручено более активно привлекать инвесторов в территории опережающего социально-экономического развития: особые условия, действующие в Гуково, будут распространены на зоны «Зверево» и «Донецк», а также возможно расширение перечня видов деятельности, претендующих на компенсацию затрат. В этом году льготами в рамках 70 инвестиционных договоров воспользовались 45 организаций. Профильным ведомствам поручено создать реестр инвестиционных предложений от Ростовской области и открыть в городах и районах центры консультирования и сопровождения предпринимателей. Кроме того, по словам губернатора, в следующем году откроется агентство по развитию туризма. В области автодорожного строительства поставлена задача развития механизма ГЧП, а также анализ возможности строительства платных дублеров автодорог.

Кроме того, Ростовская область, которая является участником проекта по повышению производительности труда, намерена втрое увеличить число его участников. «В региональном проекте повышения производительности труда сейчас участвуют 27 донских предприятий, а к 2024 году их должно быть не менее 80», — сказал Голубев.

Органы власти в целом должны провести ревизию регламентных процедур с целью их сокращения и упрощения, а также замены многочисленных совещаний решением вопросов в рабочем порядке.