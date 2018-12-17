«Ъ»: обязательную маркировку товаров не станут откладывать

На этой неделе правительство России может утвердить правила введения обязательной маркировки лекарств, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что в кабмине также обсудят создание постоянной правовой базы для обеспечения маркировки товаров, а также создания информационной системы для отслеживания их движения.

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Издание подчеркивает, что для производителей и поставщиков на ряде рынков введение маркировки расширит долю рынка за счет вывода контрафактного, контрабандного и не соответствующего условиям контрактов товара.

Ранее в Минпромторге прокомментировали информацию по введению маркировки пива.